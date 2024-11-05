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Сегодня, 15:15

Хромачева прокомментировала скандальное высказывание после вылета с турнира в Пекине

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Чемпионка восьми турниров этого сезона в парном разряде Ирина Хромачева рассказала о скандале, который разгорелся в Пекине. Россиянка в паре с Анной Данилиной уступила в первом круге Пауле Бадосе и Каролине Муховой, после чего соперницы снялись с матча второго раунда, но продолжили выступление в одиночке.

«В планах выйти на контакт с WTA и с девочками (с Паулой Бадосой и Каролиной Муховой) на Australian Open в следующем году по этому поводу, потому что, считаю, если заявляешься как одиночник на парный турнир, никакой проблемы в этом нет. Просто тогда играй его до конца, а не снимайся с пары и продолжай участвовать в одиночном турнире. На тот момент, когда мы им проиграли, мы не знали, что выиграем Ухань на следующей неделе. Так что да, мы были очень близки быть первыми в альтернативе на Итоговый турнир WTA в паре. Но, к сожалению, после Уханя мы поехали в Нинбо, и Аня там отравилась китайской едой в официальном отеле турнира, и мы не смогли выйти на корт. Значит, в следующем году будем пробовать.

У нас есть много девочек, которые играют и одиночку, и пару. Играли в Цинциннати против Дианы Шнайдер и Линды Носковой — с этим нет никаких проблем. Но играйте турнир до конца. Либо, если выходите, чтобы забрать деньги, сыграть один круг и дальше отказаться, не выходите на пару», — заявила Хромачева в беседе на шоу BetBoom Tennis.

Хромачева — самая титулованная теннисистка 2024 года. Ее самый крупный успех — победа на турнире WTA 1000 в Ухане.

Теннис
Ирина Хромачева
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