Хромачева проиграла в финале парного турнира в Мериде
Российская теннисистка Ирина Хромачева и Анна Данилина из Казахстана в финале парного турнира в Мериде уступили египтянке Майар Шериф и Катаржине Питер из Польши.
Встреча продолжалась 1 час 53 минуты и завершилась со счетом 6:7 (2:7), 5:7. У Хромачевой и Данилиной 6 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.
Мерида (Мексика)
Турнир WTA Merida Open Akron
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Финал
Катаржина Питер/Майар Шериф (Польша/Египет) — Анна Данилина/Ирина Хромачева (Казахстан/Россия, 1) — 7:6 (7:2), 7:5
Новости