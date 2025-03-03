Хромачева проиграла в финале парного турнира в Мериде

Российская теннисистка Ирина Хромачева и Анна Данилина из Казахстана в финале парного турнира в Мериде уступили египтянке Майар Шериф и Катаржине Питер из Польши.

Встреча продолжалась 1 час 53 минуты и завершилась со счетом 6:7 (2:7), 5:7. У Хромачевой и Данилиной 6 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.

Мерида (Мексика)

Турнир WTA Merida Open Akron

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Катаржина Питер/Майар Шериф (Польша/Египет) — Анна Данилина/Ирина Хромачева (Казахстан/Россия, 1) — 7:6 (7:2), 7:5