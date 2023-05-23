Хромачева проиграла Бабош в первом круге турнира в Рабате

Российская теннисистка Ирина Хромачева не смогла выйти во второй круг турнира WTA в Рабате (Марокко).

В матче первого круга 28-летняя спортсменка проиграла Тимее Бабош из Венгрии — 4:6, 1:6.

Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. Хромачева сделала 1 эйс, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 6. На счету Бабош 4 эйса, 2 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Во втором круге турнира Бабош сыграет против Слоан Стивенс из США.

Рабат (Марокко)

Турнир WTA Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Тимеа Бабош (Венгрия) — Ирина Хромачева (Россия) — 6:4, 6:1