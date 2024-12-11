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Сегодня, 15:30

Хромачева: «Некоторые одиночники используют пару как возможность бесплатно «пересидеть» до следующего турнира»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российская теннисистка Ирина Хромачева в разговоре с «СЭ» объяснила свою критику в адрес WTA на турнире в Пекине. Также она рассказала о разнице в условиях между игроками парного и одиночного разрядов.

— В сентябре в соцсетях вы обрушились с критикой на WTA, заявив, что парных игроков не уважают (На WTA 1000 в Пекине Хромачева и Данилина проиграли в первом круге Пауле Бадосе и Каролине Муховой, которые снялись со следующей парной встречи ради матча в одиночном разряде. — Прим. «СЭ»). Получили ли какую-то реакцию от WTA и других игроков? Почему решили публично об этом высказаться сейчас, ведь проблема не новая?

— «Обрушилась с критикой» — это, наверное, громко сказано. Безусловно, проблема существует давно, но ты всегда чувствуешь ее больше, когда она касается тебя самой. В этом году я дважды в борьбе проиграла одиночникам, которые снялись перед следующей игрой, при этом в одиночке продолжали играть. Некоторые одиночники используют пару как возможность бесплатно «пересидеть» до следующего турнира. Такие ситуации чаще встречаются на турнирах категории 500 и 1000. Тогда как парники целый год пытаются набрать рейтинг, чтобы попадать на эти турниры. Есть игроки, которые любят играть одиночку и пару. Они играют их на победу и до конца. Это здорово, если хватает сил и здоровья выступать в двух разрядах.

— Насколько разные условия у одиночников и парников на турнирах в плане проживания и кортов?

— Проживание отличается от одиночников только по количеству оплачиваемых дней. Отели одни и те же. А вот бронирование кортов для нас обычно — это определенный квест. Потому что оно происходит по остаточному принципу после одиночников. Но есть турниры, где парникам дают больше вариантов. Например, в Индиан-Уэллсе и Ухане.

— По ходу сезона вы вошли в топ-30 парного рейтинга и закончили год на 18-м месте. Что-то в связи с этим повышением в рейтинге изменилось?

— Чем выше ты стоишь в рейтинге, тем проще выстроить календарь соревнований. Присутствует уверенность попадания на крупные турниры, а это значит, что можно заранее купить билеты на самолет и организовать тренировочный процесс, — сказала Хромачева «СЭ».

Ирина Хромачева. «Цель на новый сезон — Итоговый турнир и один из «Шлемов». Интервью самой титулованной теннисистки 2024 года
Ирина Хромачева
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