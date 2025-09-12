Хромачева в паре с Меличар вышли в полуфинал турнира в Гвадалахаре

Российская теннисистка Ирина Хромачева в паре с американской Николь Меличар победили россиянку Марию Козыреву и белоруску Ирину Шиманович в 1/4 финала турнира в Гвадалахаре — 7:6 (7:1), 6:7 (5:7), 10:2.

Матч длился 2 часа 11 минут. Российско-американская пара подала 3 раза навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету их соперниц — 1 подача навылет, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов (из 10).

Следующие соперницы Хромачевой и Меличар определятся в матче Магали Кемпен/Катажена Питер (Бельгия/Польша) — Эльза Жакемо/Полина Кудерметова (Франция/Россия).

Гвадалахара (Мексика)

Турнир WTA Guadalajara Open Akron presented by Santander

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Ирина Хромачева/Николь Меличар (Россия/США, 1) — Мария Козырева/Ирина Шиманович (Россия/Белоруссия) — 7:6 (7:1), 6:7 (5:7), 10:2