Хромачева вышла в финал парного турнира в Гвадалахаре
Российская теннисистка Ирина Хромачева и американка Николь Меличар в полуфинале парного турнира в Гвадалахаре обыграли бельгийку Магали Кемпен и Катажену Питер из Польши.
Встреча продолжалась 1 час 38 минут и завершилась со счетом 4:6, 7:5, 10:6. На счету победительниц 2 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.
В финале Хромачева и Меличар встретятся с мексиканкой Джулианой Олмос и Алдилой Сутджиади из Индонезии.
Гвадалахара (Мексика)
Турнир WTA Guadalajara Open Akron presented by Santander
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Полуфинал
Ирина Хромачева/Николь Меличар (Россия/США, 1) — Магали Кемпен/Катажена Питер (Бельгия/Польша, 3) — 4:6, 7:5, 10:6
Новости