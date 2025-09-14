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14 сентября 2025, 00:20

Хромачева вышла в финал парного турнира в Гвадалахаре

Сергей Разин
корреспондент

Российская теннисистка Ирина Хромачева и американка Николь Меличар в полуфинале парного турнира в Гвадалахаре обыграли бельгийку Магали Кемпен и Катажену Питер из Польши.

Встреча продолжалась 1 час 38 минут и завершилась со счетом 4:6, 7:5, 10:6. На счету победительниц 2 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.

В финале Хромачева и Меличар встретятся с мексиканкой Джулианой Олмос и Алдилой Сутджиади из Индонезии.

Гвадалахара (Мексика)

Турнир WTA Guadalajara Open Akron presented by Santander

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Ирина Хромачева/Николь Меличар (Россия/США, 1) — Магали Кемпен/Катажена Питер (Бельгия/Польша, 3) — 4:6, 7:5, 10:6

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Ирина Хромачева
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