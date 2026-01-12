Хромачева и Панова вылетели на старте парного турнира в Аделаиде

Российские теннисистки Ирина Хромачева и Александра Панова уступили дуэту Людмила Киченок/Дезайри Кравчук (Украина/США) в первом круге турнира в Аделаиде в парном разряде — 6:4, 4:6, 6:10.

Игра продолжалась 1 час 32 минуты.

Во втором круге Киченок и Кравчук сыграют против пары Си Сувэй/Елена Остапенко (Тайвань/Латвия, 1).

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International

Призовой фонд 1?206?446 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Людмила Киченок/Дезайри Кравчук (Украина/США) — Ирина Хромачева/Александра Панова (Россия) — 4:6, 6:4, 10:6