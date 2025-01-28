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Сегодня, 22:35

Хромачева и Данилина вышли в четвертьфинал парного турнира в Линце

Руслан Минаев
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Россиянка Ирина Хромачева и казахстанка Анна Данилина пробились в четвертьфинал парного турнира в Линце.

В первом круге теннисистки обыграли чешскую пару Мириам Шкох/Анастасия Детюк в двух сетах — 6:4, 6:4. Матч длился 1 час 20 минут.

За выход в полуфинал турнира в Австрии Хромачева и Данилина встретятся с россиянками Анастасией Потаповой и Яной Сизиковой.

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Анна Данилина/Ирина Хромачева (Казахстан/Россия, 2) — Анастасия Детюк/Мириам Шкох (Чехия) — 6:4, 6:4

Теннис
Ирина Хромачева
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