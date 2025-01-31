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Сегодня, 00:25

Хромачева и Данилина вышли в полуфинал парного турнира в Линца

Руслан Минаев
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Россиянка Ирина Хромачева и представляющая Казахстан Анна Данилина вышли в полуфинал парного турнира в Линце.

В четвертьфинале дуэт победил россиянок Анастасию Потапову и Яну Сизикову в двух сетах — 6:1, 6:2. Матч длился 57 минут.

За выход в финал Хромачева и Данилина встретятся с украинской парой Людмила Киченок/Надежда Киченок (Украина, 3).

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Анна Данилина/Ирина Хромачева (Казахстан/Россия, 2) — Анастасия Потапова/Яна Сизикова (Россия) — 6:1, 6:2

Анастасия Потапова
Ирина Хромачева
Яна Сизикова
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