Хромачева и Данилина вышли в полуфинал парного турнира в Линца
Россиянка Ирина Хромачева и представляющая Казахстан Анна Данилина вышли в полуфинал парного турнира в Линце.
В четвертьфинале дуэт победил россиянок Анастасию Потапову и Яну Сизикову в двух сетах — 6:1, 6:2. Матч длился 57 минут.
За выход в финал Хромачева и Данилина встретятся с украинской парой Людмила Киченок/Надежда Киченок (Украина, 3).
Линц (Австрия)
Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Анна Данилина/Ирина Хромачева (Казахстан/Россия, 2) — Анастасия Потапова/Яна Сизикова (Россия) — 6:1, 6:2
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