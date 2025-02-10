Хромачева и Данилина вышли во второй круг парного турнира в Дохе
Россиянка Ирина Хромачева и представляющая Казахстан Анна Данилина пробились во второй круг парного турнира в Дохе.
Теннисистки в первом круге обыграли дуэт Тереза Михаликова/Оливия Николлс (Словакия/Великобритания) — 7:5, 6:4. Матч длился 1 час 38 минут.
В следующем матче Хромачева и Данилина сыграют против японок Сюко Аояма и Эри Ходзуми.
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2025
Призовой фонд 3 654 963 доллара
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Анна Данилина/Ирина Хромачева (Казахстан/Россия, 7) — Тереза Михаликова/Оливия Николлс (Словакия/Великобритания) — 7:5, 6:4
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