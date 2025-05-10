Хромачева проиграла на старте парного турнира в Риме
Россиянка Ирина Хромачева и казахстанка Анна Данилина уступили в первом круге парного турнира в Риме.
Теннисистки в первом круге проиграли итальянкам Тайра Катерина Грант/Лиза Пигато — 6:2, 4:6, 5:10. Матч длился 1 час 29 минут.
Соперником Грант и Пигато во втором круге станет дуэт Коко Гауфф (США)/Александра Эала (Филиппины).
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 6 911 032 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Тайра Катерина Грант/Лиза Пигато (Италия, WC) — Анна Данилина/Ирина Хромачева (Казахстан/Россия, 7) — 2:6, 6:4, 10:5
