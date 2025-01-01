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Сегодня, 13:04

Хромачева в паре с Данилиной не смогли выйти в полуфинал турнира в Брисбене

Руслан Минаев
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Россиянка Ирина Хромачева и представляющая Казахстан Анна Данилина не сумели выйти в полуфинал парного турнира в Брисбене.

Теннисистки проиграли японскому дуэту Сюко Аояма/Эри Ходзуми — 0:6, 4:6. Матч длился 1 час 11 минуты.

Соперницами Аоямы и Ходзуми в полуфинале станут россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International presented by Evie

Призовой фонд 1 520 600 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Сюко Аояма/Эри Ходзуми (Япония) — Анна Данилина/Ирина Хромачева (Казахстан/Россия, 2) — 6:0, 6:4

Ирина Хромачева
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