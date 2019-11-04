«Хотела бы поблагодарить всех своих фанатов и любимых хейтеров». Ястремская подвела итоги сезона

Украинка Даяна Ястремская в своем Instagram опубликовала в Instagram пост, посвященный итогам завершившегося.

— Вот и закончился сезон 2019! — написала Ястремская. — Это был непростой сезон для меня, полный испытаний, свершений и достижений. Сегодня я хотела бы вспомнить всех, кто помогал и шёл вместе со мной в этом году, всех, кто был рядом и на расстоянии: моих родителей, моих родных, моих тренеров, моих агентов и спонсоров.

Отдельно я хотела бы поблагодарить всех своих фанатов и любимых хейтеров, а также всех тех, кто поддерживал и переживал за меня. Спасибо всем вам, и ждите анонсов касательно следующего сезона!