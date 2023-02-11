Хорватка Мартич стала соперницей россиянки Потаповой в финале турнира в Линце
Представительница Хорватии Петра Мартич стала финалисткой теннисного турнира в австрийской Линце.
В полуфинале она в трех сетах обыграла гречанку Марию Саккари.
Напомним, что ранее в финал вышла российская теннисистка Анастасия Потапова.
Линц (Австрия)
Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz
Призовой фонд 259 303 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Петра Мартич (Хорватия, 6) — Мария Саккари (Греция, 1) — 3:6, 6:3, 6:4
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