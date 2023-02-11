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Сегодня, 21:17

Хорватка Мартич стала соперницей россиянки Потаповой в финале турнира в Линце

Иван Шитик
Корреспондент
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Представительница Хорватии Петра Мартич стала финалисткой теннисного турнира в австрийской Линце.

В полуфинале она в трех сетах обыграла гречанку Марию Саккари.

Напомним, что ранее в финал вышла российская теннисистка Анастасия Потапова.

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 259 303 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Петра Мартич (Хорватия, 6) — Мария Саккари (Греция, 1) — 3:6, 6:3, 6:4

Анастасия Потапова
Петра Мартич
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