Соболенко встретится с японкой Сакацумэ во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе
Японская теннисистка Химено Сакацумэ обыграла американку Алисию Паркс в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе — 6:4, 6:3.
Встреча продлилась 1 час 30 минут.
Сакацумэ ни разу не подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету Паркс 3 эйса, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.
В следующем круге 24-летняя Сакацумэ встретится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 9 415 725 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Химено Сакацумэ (Япония, Q) — Алисия Паркс (США, WC) — 6:4, 6:3
Новости