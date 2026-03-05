Соболенко встретится с японкой Сакацумэ во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Японская теннисистка Химено Сакацумэ обыграла американку Алисию Паркс в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе — 6:4, 6:3.

Встреча продлилась 1 час 30 минут.

Сакацумэ ни разу не подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету Паркс 3 эйса, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

В следующем круге 24-летняя Сакацумэ встретится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Химено Сакацумэ (Япония, Q) — Алисия Паркс (США, WC) — 6:4, 6:3

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