19 марта, 03:28

Касаткина сыграет с Баптист во втором круге турнира в Майами

Евгений Козинов
Корреспондент

Американская теннисистка Хэйли Баптист выиграла у сербки Ольги Данилович в первом круге турнира в Майами — 6:3, 6:7 (5:7), 6:1.

Матч длился 2 часа 18 минут. 23-летняя американка подала 3 раза навылет и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 5 подач навылет, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт (из 3).

Следующей соперницей Баптист будет россиянка Дарья Касаткина.

Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг

Хэйли Баптист (США, WC) — Ольга Данилович (Сербия) — 6:3, 6:7 (5:7), 6:1

Ребека Масарова (Испания, Q) — Грит Миннен (Бельгия, Q) — 6:7 (4:7), 6:4, 7:5

Теннис
