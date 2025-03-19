Касаткина сыграет с Баптист во втором круге турнира в Майами

Американская теннисистка Хэйли Баптист выиграла у сербки Ольги Данилович в первом круге турнира в Майами — 6:3, 6:7 (5:7), 6:1.

Матч длился 2 часа 18 минут. 23-летняя американка подала 3 раза навылет и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 5 подач навылет, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт (из 3).

Следующей соперницей Баптист будет россиянка Дарья Касаткина.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Хэйли Баптист (США, WC) — Ольга Данилович (Сербия) — 6:3, 6:7 (5:7), 6:1

Ребека Масарова (Испания, Q) — Грит Миннен (Бельгия, Q) — 6:7 (4:7), 6:4, 7:5