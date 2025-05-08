Теннис
8 мая, 19:11

Самсонова уступила 90-й ракетке мира Баптист во втором круге турнира в Риме

Алина Савинова
Людмила Самсонова.
Фото Global Look Press

21-я ракетка мира Людмила Самсонова не смогла выйти в третий круг турнира в Риме.

В матче второго раунда 26-летняя спортсменка потерпела поражение от американки Хейли Баптист, которая занимает 90-е место в рейтинге WTA — 3:6, 6:2, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 25 минут.

За игру Самсонова ни разу не подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету Баптист 4 эйса, 7 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.

Следующей соперницей американки станет либо украинка Элина Свитолина, либо испанка Джессика Бусас Манейро.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 6 911 032 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Хэйли Баптист (США, Q) — Людмила Самсонова (Россия, 19) — 6:3, 2:6, 6:4

  • Вот такая она,Людмила Самсонова...

    08.05.2025

  • Иван Л.

    Да уж колотила знатно после двойной :clap: Теперь наверное ещё кого-нибудь из наших обыграет

    08.05.2025

  • MARAFONEZ

    Такое бывает

    08.05.2025

  • hant64

    Кусочек чёрного сальца, однако, смог дожать Люду, хотя себя по башке ракеткой колотила после пятого или шестого упущенного матчболла эпично, в стиле Рублёва:grin:

    08.05.2025

  • Иван Л.

    Концовочка прям та ещё... зачем кучу матч-болов отыгрывать, если после первого можно было отмучаться. зы: я б этому чуваку тоже прогиграл :zany_face:

    08.05.2025

  • hant64

    Посмотрел третий сет, и Самсонова удивила - при том, что играла абсолютно бездарно, умудрилась отыграть шесть матчболлов, в том числе на своей подаче с 0:40. В последнем гейме имела брейк-пойнт, но опять же своей невынужденной его благополучно запорола. Игра ни к чёрту...

    08.05.2025

