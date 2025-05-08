Самсонова уступила 90-й ракетке мира Баптист во втором круге турнира в Риме

21-я ракетка мира Людмила Самсонова не смогла выйти в третий круг турнира в Риме.

В матче второго раунда 26-летняя спортсменка потерпела поражение от американки Хейли Баптист, которая занимает 90-е место в рейтинге WTA — 3:6, 6:2, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 25 минут.

За игру Самсонова ни разу не подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету Баптист 4 эйса, 7 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.

Следующей соперницей американки станет либо украинка Элина Свитолина, либо испанка Джессика Бусас Манейро.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 6 911 032 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Хэйли Баптист (США, Q) — Людмила Самсонова (Россия, 19) — 6:3, 2:6, 6:4