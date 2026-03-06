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6 марта, 08:05

Рыбакина встретится с Баптист во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Павел Лопатко

Американская теннисистка Хэйли Баптист победила колумбийку Эмилиану Аранго в матче первого круга турнира в Индиан-Уэллсе — 2:6, 6:2, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 8 минут. 24-летняя Баптист (43-й номер мирового рейтинга) не сделала ни одного эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-поинтов. На счету ее 25-летней соперницы (108-й номер мирового рейтинга) 1 эйс, 6 двойных ошибок и 3 из 6 реализованных брейк-поинтов.

Во втором круге Баптист встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Хэйли Баптист (США) — Эмилиана Аранго (Колумбия) — 2:6, 6:2, 6:3

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Теннис
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