Остапенко не смогла выйти в четвертьфинал «тысячника» в Майами
Представляющая Латвию Елена Остапенко не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Майами.
В четвертом круге 24-я ракетка мира уступила американке Хэйли Баптист со счетом 3:6, 4:6. Матч длился 1 час 25 минут.
45-я ракетка мира сыграет с победительницей матча Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 23).
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 9 415 725 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Хэйли Баптист (США) — Елена Остапенко (Латвия, 25) — 6:3, 6:4
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