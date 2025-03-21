Теннис
21 марта, 02:58

Касаткина проиграла во втором круге турнира в Майами

Евгений Козинов
Корреспондент

Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла американке Хэйли Баптист во втором круге турнира в Майами — 6:3, 4:6, 5:7.

Матч длился 2 часа 22 минуты. 27-летняя россиянка подала 5 раз навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 4 из 16 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 11 подач навылет, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта (из 9).

Следующая соперница Баптист определится в матче Наоми Осака (Япония) — Людмила Самсонова (Россия).

Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг

Хэйли Баптист (США, WC) — Дарья Касаткина (Россия, 12) — 3:6, 6:4, 7:5

Онс Жабер (Тунис, 31) — Катержина Синякова (Чехия) — 6:4, 7:6 (9:7)

Тэйлор Таунсенд (США, Q) — Юлия Путинцева (Казахстан, 19) — 7:6 (7:2), 1:6, 6:1

Ребека Масарова (Испания, Q) — Донна Векич (Хорватия, 21) — 6:1, 6:3

Мария Саккари (Греция, 28) — Лючия Бронцетти (Италия) — 6:3, 5:7, 6:4

Теннис
Дарья Касаткина
  • _Mike N_

    видать не старалась фигуристка Забияка ! :laughing::laughing::laughing:

    21.03.2025

  • _Mike N_

    Второй круг, а уже Даша седьмая россиянка, что вылетела !

    21.03.2025

  • nikola mozaev

    Пока в Майами наши девушки только огорчают. Вот и Дарья уступила местной теннисистке по фамилии Баптист. Очень обидное поражение для Касаткиной.

    21.03.2025

