Халеп — о своем будущем в теннисе: «Если я вернусь, то хочу попасть в топ-10»

Румынская теннисистка Симона Халеп рассказала о своих амбициях в случае возвращения в WTA-тур. По словам 32-летней спортсменки, она рассчитывает на попадание в топ-10 мирового рейтинга.

«Я каждый день думаю об этом. Я анализирую свои возможности и то, на какой уровень снова смогу выйти. Честно говоря, сейчас я в сомнениях, потому что не могу тренироваться в полную силу из-за травмы. Но у меня такой характер, что если я вернусь, то хочу попасть в первую десятку. Это просто моя точка зрения, я всегда такой была. Возможно, поэтому в прошлом я достигла первой строчки рейтинга, так как всегда выжимала максимум. Но сейчас я задаю вопрос: получится ли у меня еще раз? Есть ли во мне на это силы?» — заявила Халеп.

В марте 2024 года Cпортивный арбитражный суд (CAS) объявил о сокращении срока дисквалификации Халеп за нарушение антидопинговых правил с 4 лет до 9 месяцев. Спортсменка уже отбыла временную дисквалификацию с октября 2022 года. После этого румынка провела два матча: в Майами, а также в Париже, где снялась по ходу встречи. Из-за травмы колена Халеп решила сделать перерыв в тренировках и выступлениях.