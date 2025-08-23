Российская теннисистка Панова вышла в финал турнира в Монтеррее в парном разряде
Российская теннисистка Александра Панова и китаянка Го Ханьюй победили в полуфинале парного разряда турнира в Монтеррее.
Чешка Линда Носкова и словачка Ребекка Шрамкова при счете 1:4 снялись с матча против россиянки и китаянки. Игра продолжалась 18 минут.
В финальном матче 36-летняя Панова и Ханьюй сыграют с испанкой Кристиной Букшей и американкой Николь Меличар.
Монтеррей (Мексика)
Турнир WTA Abierto GNP Seguros 2025
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Полуфинал
Го Ханьюй/Александра Панова (Китай/Россия, 3) — Линда Носкова/Ребекка Шрамкова (Чехия/Словакия) — 4:1 отказ 2-й пары
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