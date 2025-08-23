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23 августа 2025, 11:17

Российская теннисистка Панова вышла в финал турнира в Монтеррее в парном разряде

Павел Лопатко

Российская теннисистка Александра Панова и китаянка Го Ханьюй победили в полуфинале парного разряда турнира в Монтеррее.

Чешка Линда Носкова и словачка Ребекка Шрамкова при счете 1:4 снялись с матча против россиянки и китаянки. Игра продолжалась 18 минут.

В финальном матче 36-летняя Панова и Ханьюй сыграют с испанкой Кристиной Букшей и американкой Николь Меличар.

Монтеррей (Мексика)

Турнир WTA Abierto GNP Seguros 2025

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Го Ханьюй/Александра Панова (Китай/Россия, 3) — Линда Носкова/Ребекка Шрамкова (Чехия/Словакия) — 4:1 отказ 2-й пары

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