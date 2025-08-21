Панова и Ханьюй вышли во второй круг турнира в Монтеррее
Китаянка Го Ханьюй и россиянка Александра Панова переиграли украинку Надежду Киченок и индонезийку Алдилу Сутджиади в первом круге турнира в Монтеррее — 6:3, 6:2.
Матч длился 1 час 9 минут.
Следующими соперницами Ханьюй и Пановой будут бельгийка Магали Кемпен и чешка Анна Шишкова.
Монтеррей (Мексика)
Турнир WTA Abierto GNP Seguros 2025
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Го Ханьюй/Александра Панова (Китай/Россия, 3) — Надежда Киченок/Алдила Сутджиади (Украина/Индонезия) — 6:3, 6:2
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