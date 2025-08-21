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21 августа 2025, 01:22

Панова и Ханьюй вышли во второй круг турнира в Монтеррее

Евгений Козинов
Корреспондент

Китаянка Го Ханьюй и россиянка Александра Панова переиграли украинку Надежду Киченок и индонезийку Алдилу Сутджиади в первом круге турнира в Монтеррее — 6:3, 6:2.

Матч длился 1 час 9 минут.

Следующими соперницами Ханьюй и Пановой будут бельгийка Магали Кемпен и чешка Анна Шишкова.

Монтеррей (Мексика)
Турнир WTA Abierto GNP Seguros 2025
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг

Го Ханьюй/Александра Панова (Китай/Россия, 3) — Надежда Киченок/Алдила Сутджиади (Украина/Индонезия) — 6:3, 6:2

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