Панова в паре с Ханьюй вышли в полуфинал турнира в Монтеррее

Россиянка Александра Панова и китаянка Го Ханьюй одержали победу над бельгийкой Магали Кемпен и чешкой Анной Шишковой в четвертьфинале турнира в Монтеррее — 7:6 (8:6), 6:3.

Матч длился 1 час 37 минут. Панова и Го подали 2 раза навылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету их соперниц — 2 подачи навылет, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта (из 4).

Следующие соперницы китайско-российской пары определятся в матче Габриэла Дабровски/Эрин Рутлайфф (Канада/Новая Зеландия) — Линда Носкова/Ребекка Шрамкова (Чехия/Словакия).

Монтеррей (Мексика)

Турнир WTA Abierto GNP Seguros 2025

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Го Ханьюй/Александра Панова (Китай/Россия, 3) — Магали Кемпен/Анна Шишкова (Бельгия/Чехия) — 7:6 (8:6), 6:3