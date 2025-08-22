Панова в паре с Ханьюй вышли в полуфинал турнира в Монтеррее
Россиянка Александра Панова и китаянка Го Ханьюй одержали победу над бельгийкой Магали Кемпен и чешкой Анной Шишковой в четвертьфинале турнира в Монтеррее — 7:6 (8:6), 6:3.
Матч длился 1 час 37 минут. Панова и Го подали 2 раза навылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету их соперниц — 2 подачи навылет, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта (из 4).
Следующие соперницы китайско-российской пары определятся в матче Габриэла Дабровски/Эрин Рутлайфф (Канада/Новая Зеландия) — Линда Носкова/Ребекка Шрамкова (Чехия/Словакия).
Монтеррей (Мексика)
Турнир WTA Abierto GNP Seguros 2025
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Го Ханьюй/Александра Панова (Китай/Россия, 3) — Магали Кемпен/Анна Шишкова (Бельгия/Чехия) — 7:6 (8:6), 6:3