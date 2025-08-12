Панова вышла во второй круг парного турнира в Цинциннати
Российская теннисистка Александра Панова и китаянка Го Ханьюй в первом круге турнира в Цинциннати обыграли японку Мию Като и Галину Воскобоеву из Казахстана.
Встреча продолжалась 1 час 32 минуты и завершилась со счетом 5:7, 6:0, 10:5. На счету победительниц эйс, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14.
Во втором круге Панова и Ханьюй встретятся с американкой Азией Мухаммед и голландкой Деми Схурс.
Цинциннати (США)
Турнир WTA Cincinnati Open
Призовой фонд 5 152 599 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Го Ханьюй/Александра Панова (Китай/Россия) — Мию Като/Галина Воскобоева (Япония/Казахстан) — 5:7, 6:0, 10:5
