12 августа, 04:30

Панова вышла во второй круг парного турнира в Цинциннати

Сергей Разин
корреспондент

Российская теннисистка Александра Панова и китаянка Го Ханьюй в первом круге турнира в Цинциннати обыграли японку Мию Като и Галину Воскобоеву из Казахстана.

Встреча продолжалась 1 час 32 минуты и завершилась со счетом 5:7, 6:0, 10:5. На счету победительниц эйс, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14.

Во втором круге Панова и Ханьюй встретятся с американкой Азией Мухаммед и голландкой Деми Схурс.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 5 152 599 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Го Ханьюй/Александра Панова (Китай/Россия) — Мию Като/Галина Воскобоева (Япония/Казахстан) — 5:7, 6:0, 10:5

