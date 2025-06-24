Панова и Ханьюй выбили дуэт Хромачевой и Столлар на старте турнира в Германии

Российская теннисистка Александра Панова и китаянка Го Ханьюй вышли во второй круг турнира в Бад-Хомбурге.

На старте соревнований спортсменки обыграли россиянку Ирину Хромачеву и Фанни Столлар из Венгрии со счетом 6:3, 6:4. Встреча длилась 1 час 14 минут.

Во втором круге Панова и Го Ханьюй встретятся с победительницами матча Азиа Мухаммед/Деми Схурс (США/Нидерланды, 3) — Надежда Киченок/Николь Меличар (Украина/США).

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open powered by Solarwatt

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, трава

Парный разряд

Первый круг

Го Ханьюй/Александра Панова (Китай/Россия) — Ирина Хромачева/Фанни Столлар (Россия/Венгрия) — 6:3, 6:4