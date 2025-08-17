Теннис
17 августа, 05:09

Панова вышла в финал парного турнира в Цинциннати

Сергей Разин
корреспондент

Российская теннисистка Александра Панова и китаянка Го Ханьюй в полуфинале парного турнира в Цинциннати обыграли итальянок Сару Эррани и Ясмин Паолини.

Встреча продолжалась 1 час 8 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:2. На счету победительниц 3 эйса, двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

В финале Панова и Ханьюй встретятся с кандкой Габриэлой Дабровски и Эрин Рутлайфф из Новой Зеландии.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 5 152 599 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Го Ханьюй/Александра Панова (Китай/Россия) — Сара Эррани/Ясмин Паолини (Италия, 1) — 6:3, 6:2

  • Я из Волгограда

    Александра Панова, конечно, молодец. Но зачем сюда Мирру и Диану приплетать? Для Пановой выступление в ПАРНОМ разряде - это основной и единственный источник дохода. Потому что в ОДИНОЧНОМ разряде она не играет уже лет 6 как минимум. Она не может, как Мирра или Диана, махнуть рукой, мол, ладно, в паре щас проиграю, зато в одиночке как дам жару! Поэтому и приходится Пановой рвать жилы в паре. А тут ещ?, по счастливому совпадению, итальянка Паолини на этом же турнире вышла в полуфинал в одиночке. И благоразумно решила забить болт на пару и сосредоточиться на одиночном разряде. Паолини всеми силами рв?тся на Итоговый турнир в одиночном разряде. Там и деньги огромные, и прочие ништяки. А в парном разряде она уже на Итоговый пробилась... PS. Поставлю-ка я вам лайк. Чтобы ваше сообщение вверху отображалось. А то тут одни лудоманы и бездельники всю ветку заполонили...

    17.08.2025

  • Alexey Zakharov

    Мирра и Диана вот учитесь, как надо этих итальянок обыгрывать! Удачи Пановой в финале!

    17.08.2025

