Панова вышла в финал парного турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Александра Панова и китаянка Го Ханьюй в полуфинале парного турнира в Цинциннати обыграли итальянок Сару Эррани и Ясмин Паолини.

Встреча продолжалась 1 час 8 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:2. На счету победительниц 3 эйса, двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

В финале Панова и Ханьюй встретятся с кандкой Габриэлой Дабровски и Эрин Рутлайфф из Новой Зеландии.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 5 152 599 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Го Ханьюй/Александра Панова (Китай/Россия) — Сара Эррани/Ясмин Паолини (Италия, 1) — 6:3, 6:2