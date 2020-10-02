Халеп выбила Анисимову с US Open, отдав ей один гейм

Первая ракетка Roland Garros Симона Халеп вышла в четвертый круг турнира. Румынка победила Аманду Анисимову, представляющую США — 6:0, 6:1. Партия длилась меньше часа — 56 минут.

Соперницей Халеп станет полька Ига Свентек, ранее одолевшая Эжени Бушар из Канады.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Симона Халеп (Румыния, 1) — Аманда Анисимова (США, 25) — 6:0, 6:1

Надя Подорошка (Аргентина, Q) — Анна Шмидлова (Словакия) — 6:3, 6:2