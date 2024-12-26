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Сегодня, 15:45

Халеп снялась с турнира в Окленде и Australian Open

Алина Савинова
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Румынская теннисистка Симона Халеп сообщила о решении пропустить турнир в Окленде и Открытый чемпионат Австралии-2025.

18 декабря стало известно, что румынка получила wild card в квалификацию Australian Open, матчи которой стартуют 6 января.

«После выступления на выставочном турнире в Абу-Даби, к сожалению, я снова почувствовала боль в колене и плече. После долгих обсуждений с командой мы решили, что разумно будет отложить начало моего сезона», — написала Халеп в своих соцсетях.

Спортсменка отметила, что займется восстановлением и позже примет участие в турнире в Клуж-Напоке.

Халеп вернулась в тур в марте после допинговой дисквалификации осенью 2022 года. Спортсменка была отстранена от соревнований на четыре года, однако весной 2024-го Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о сокращении срока ее дисквалификации до 9 месяцев.

Теннис
Симона Халеп
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