Халеп разгромила Костюк в полуфинале турнира в Клуж-Напоке
18:27
Румынская теннисистка Симона Халеп победила украинку Марту Костюк (6:0, 6:1) в матче 1/2 финала турнира в Клуж-Напоке (Румыния).
В финале Симоне будет противостоять эстонка Анетт Контавейт.
Клуж-Напока (Румыния)
Турнир WTA Transylvania Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Симона Халеп (Румыния, 1) — Марта Костюк (Украина, 6) — 6:0, 6:1
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