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Халеп разгромила Костюк в полуфинале турнира в Клуж-Напоке

18:27
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Румынская теннисистка Симона Халеп победила украинку Марту Костюк (6:0, 6:1) в матче 1/2 финала турнира в Клуж-Напоке (Румыния).

В финале Симоне будет противостоять эстонка Анетт Контавейт.

Клуж-Напока (Румыния)

Турнир WTA Transylvania Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Симона Халеп (Румыния, 1) — Марта Костюк (Украина, 6) — 6:0, 6:1

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Евгений Петров все материалы автора
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