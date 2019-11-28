Халеп рассталась с тренером. Вместе с ним она выиграла Уимблдон

Румынка Симона Халеп объявила о расставании с тренером Даниэлем Добре.

— Даниэль, хочу поблагодарить тебя за все, что ты сделал для меня в этом году. (Вообще за многие годы, что ты был рядом). За твой труд, терпение и веру в меня. Мы заканчиваем сотрудничество, имея победу на «Уимблдоне» и замечательную дружбу. О большем нельзя было и мечтать! Желаю тебе только хорошего, возможно, однажды мы снова поработаем вместе.

Добре присоединился к команде Халеп в марте текущего года. Под его руководством Симона впервые выиграла Уимблдон, за 55 минут разгромив в финале американку Серену Уильямс — 6:2, 6:2.