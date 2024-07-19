Халеп — о проблемах со здоровьем: «Такой травмы у меня раньше не было»

Румынская теннисистка Симона Халеп заявила, что продолжает восстановление после травмы.

«Вот уже несколько месяцев борюсь с травмой колена. Это травма, которой у меня никогда не было раньше, с ней трудно справиться, боль продолжается.

Почти два года у меня был очень сложный период в моральном и эмоциональном плане. Физические проблемы определенно не помогают. Я решила уделить время, чтобы восстановиться, а не тренироваться и играть через боль. Я хотела вернуться как можно скорее, но я человек, а не машина, поэтому мне нужно время.

Буду держать вас в курсе и, как всегда, хочу поблагодарить за постоянную поддержку. Надеюсь совсем скоро вернуться на корт», – написала Халеп в соцсетях.

В марте 2024 года Cпортивный арбитражный суд (CAS) объявил о сокращении срока дисквалификации Халеп за нарушение антидопинговых правил с 4 лет до 9 месяцев. Спортсменка уже отбыла временную дисквалификацию с октября 2022 года.