Халеп прокомментировала выход в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Румынская теннисистка Симона Халеп назвала матч 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе лучшим в сезоне. Двукратная победительница турниров «Большого шлема» разгромила хорватку Петру Мартич со счетом 6:1, 6:1. На победу у 30-летний румынки ушло 53 минуты.

«Думаю, что я провела лучший матч в сезоне. Я чувствовала себя отлично, ощущала уверенность в себе, играла агрессивно. Я все делала правильно. Тот факт, что я по-прежнему играю на таком уровне, даёт мне уверенность в собственных силах. Для меня очень важно, что я могу играть и добиваться успеха», — приводит слова румынской теннисистки Tennis 365.

В полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе Халеп встретится с третьей сеянной Игой Свентек. Матч состоится 18 марта в 22.00 (мск).