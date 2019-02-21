Халеп проиграла Бенчич в четвертьфинале турнира в Дубае

Румынская теннисистка Симона Халеп уступила представительнице Швейцарии Белинде Бенчич в четвертьфинале турнира WTA в Дубае - 6:4, 4:6, 2:6. Встреча продолжалась 2 часа 17 минут.
В полуфинале Бенчич сыграет с победительницей матча Карла Суарес Наварро (Испания) - Элина Свитолина (Украина).
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 527 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Белинда Бенчич (Швейцария) - Симона Халеп (Румыния, 3) - 4:6, 6:4, 6:2
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