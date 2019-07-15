Халеп получит высшую награду Румынии после победы на Уимблдоне

Румынка Симона Халеп, которая стала победительницей Уимблдона-2019, получит высшую награду Румынии – Орден звезды – из рук президента Клауса Йоханниса.

– В результате экстраординарного выступления на Уимблдонском теннисном турнире и в знак признательности за всю деятельность президент Румынии господин Клаус Йоханнис принял решение наградить теннисистку Симону Халеп высшей наградой румынского государства, Орденом звезды.

Благодаря своей отдаче, преданности и профессионализму, подтвержденным как на теннисном корте, так и вне его, Халеп продвигала имя нашей страны во всем мире. Симона является образцом для подрастающего поколения, и ее участие в популяризации тенниса среди детей является огромным достижением для румынского спорта, – приводит Romania Journal пресс-релиз администрации президента.

В финальном матче седьмая ракетка мира в двух сетах взяла верх над семикратной обладательницей трофея Сереной Уильямс – 6:2, 6:2. Партия продолжалась менее часа.

​Для Халеп эта победа стала первой на Уимблдоне и второй – на турнирах "Большого шлема". В 2018 году она выиграла Roland Garros.