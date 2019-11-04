Халеп поднялась на четвертую строчку в рейтинге WTA
Румынка Симона Халеп поднялась на четвертую строчку в рейтинге WTA. Украинка Элина Свитолина стала шестой, голландка Кики Бертенс — девятой.
Лучшая из россиянок, Анастасия Павлюченкова, располагается на 30-й позиции.
Рейтинг WTA
Положение на 4 ноября
1 (1*). Эшли Барти (Австралия) — 7851
2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5940
3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5496
4 (5). Симона Халеп (Румыния) — 5462
5 (4). Бьянка Андрееску (Канада) — 5192
6 (8). Элина Свитолина (Украина) — 5075
7 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4776
8 (7). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4745
9 (10). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4245
10 (9). Серена Уильямс (США) — 3935 ...
30 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1560...
35 (35). Екатерина Александрова (Россия) — 1425...
41 (41). Вероника Кудерметова (Россия) — 1351...
54 (55). Светлана Кузнецова (Россия) — 1052...
59 (59). Анна Блинкова (Россия) — 1016...
69 (70). Дарья Касаткина (Россия) — 851...
87 (83). Маргарита Гаспарян (Россия) — 717...
93 (90). Анастасия Потапова (Россия) — 695...
100 (96). Анна Калинская (Россия) — 661
* - положение в предыдущем рейтинге