Румынка Симона Халеп поднялась на четвертую строчку в рейтинге WTA. Украинка Элина Свитолина стала шестой, голландка Кики Бертенс — девятой.

Лучшая из россиянок, Анастасия Павлюченкова, располагается на 30-й позиции.

Рейтинг WTA

Положение на 4 ноября

1 (1*). Эшли Барти (Австралия) — 7851

2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5940

3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5496

4 (5). Симона Халеп (Румыния) — 5462

5 (4). Бьянка Андрееску (Канада) — 5192

6 (8). Элина Свитолина (Украина) — 5075

7 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4776

8 (7). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4745

9 (10). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4245

10 (9). Серена Уильямс (США) — 3935 ...

30 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1560...

35 (35). Екатерина Александрова (Россия) — 1425...

41 (41). Вероника Кудерметова (Россия) — 1351...

54 (55). Светлана Кузнецова (Россия) — 1052...

59 (59). Анна Блинкова (Россия) — 1016...

69 (70). Дарья Касаткина (Россия) — 851...

87 (83). Маргарита Гаспарян (Россия) — 717...

93 (90). Анастасия Потапова (Россия) — 695...

100 (96). Анна Калинская (Россия) — 661

* - положение в предыдущем рейтинге