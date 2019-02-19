Халеп победила Бушар в Дубае

Румынская теннисистка Симона Халеп в матче второго круга Dubai Duty Free Tennis Championships в двух сетах победила канадку Эжени Бушар – 7:6 (7:4), 6:4.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Симона Халеп (Румыния, 3) – Эжени Бушар (Канада, WC) – 7:6 (7:4), 6:4

Белинда Бенчич (Швейцария) – Штефани Фегеле (Швейцария, LL) – 6:1, 6:1

Дженнифер Брэди (США, Q) – Каролин Гарсия (Франция, 14) – 6:4, 7:5

Карла Суарес Наварро (Испания) – Чжан Шуай (Китай) – 6:4, 6:4

Гарбинье Мугуруса (Испания, 12) – Чжэн Сайсай (Китай) – 7:5, 6:2

Элина Свитолина (Украина, 6) – Онс Жабер (Тунис) – 7:6(7:4), 4:0 отказ 2-го игрок

Элисон Риске (США) – Ализе Корне (Франция) – 6:2, 6:3

Виктория Кузьмова (Словакия) – Кики Бертенс (Голландия, 7) – 6:2, 4:6, 7:6 (8:6)