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Халеп победила Андрееску на Итоговом турнире WTA

18:50
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Пятая ракетка мира, румынская теннисистка Симона Халеп, на групповом этапе Итогового турнира в Шэньчжэне одолела канадку Бьянку Андрееску, занимающую четвертое место мирового рейтинга.

Шэньчжэнь (Китай)

Турнир WTA Shiseido WTA Finals Shenzhen

Призовой фонд 14 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Фиолетовая группа

Симона Халеп (Румыния, 5) — Бьянка Андрееску (Канада, 4) — 3:6, 7:6 (8:6), 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/championships/2019

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