Третья ракетка мира, румынка Симона Халеп вышла в следующий раунд турнира WTA в Мадриде, обыграв в двух сетах британку Джоанну Конту – 7:5, 6:1.
Встреча продолжалась 1 час 30 минут.
В третьем круге 27-летняя Халеп сыграет с Викторией Кузьмовой из Словакии.
В другой встрече дня белоруска Александра Соснович одержала победу над словачкой Анной Шмидловой.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 6 536 160 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Симона Халеп (Румыния, 3) – Джоанна Конта (Великобритания) – 7:5, 6:1
Александра Соснович (Белоруссия) – Анна Шмидлова (Словакия, Q) – 6:2, 6:2