Третья ракетка мира, румынка Симона Халеп вышла в следующий раунд турнира WTA в Мадриде, обыграв в двух сетах британку Джоанну Конту ​– 7:5, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 30 минут.

В третьем круге 27-летняя Халеп сыграет с Викторией Кузьмовой из Словакии.

В другой встрече дня белоруска Александра Соснович одержала победу над словачкой Анной Шмидловой.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 536 160 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Симона Халеп (Румыния, 3) – Джоанна Конта (Великобритания) – 7:5, 6:1

Александра Соснович (Белоруссия) – Анна Шмидлова (Словакия, Q) – 6:2, 6:2