Халеп обыграла Гауфф в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе

Румынская теннисистка Симона Халеп в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграла американку Кори Гауфф со счетом 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 17 минут. Румынка сделала один эйс и не совершила ни одной двойной ошибки, а также реализовала 3 брейк-пойнта из 9.

В 1/8 финала Халеп встретится с соотечественницей Сораной Кирстя.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 369 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Симона Халеп (Румыния, 24) — Кори Гауфф (США, 16) — 6:3, 6:4

Мэдисон Кис (США, 25) — Элисон Риске (США) — 7:6 (7:4), 6:1

Хэрриет Дарт (Великобритания, Q) — Кайя Канепи (Эстония) — 7:6 (7:4), 6:3