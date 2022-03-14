Халеп обыграла Гауфф в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе
Румынская теннисистка Симона Халеп в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграла американку Кори Гауфф со счетом 6:3, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 17 минут. Румынка сделала один эйс и не совершила ни одной двойной ошибки, а также реализовала 3 брейк-пойнта из 9.
В 1/8 финала Халеп встретится с соотечественницей Сораной Кирстя.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 369 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Симона Халеп (Румыния, 24) — Кори Гауфф (США, 16) — 6:3, 6:4
Мэдисон Кис (США, 25) — Элисон Риске (США) — 7:6 (7:4), 6:1
Хэрриет Дарт (Великобритания, Q) — Кайя Канепи (Эстония) — 7:6 (7:4), 6:3
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