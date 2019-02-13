Халеп обыграла Цуренко на турнире в Дохе и встретится с Гергес

Румынка Симона Халеп вышла в четвертьфинал турнира в Дохе. В матче второго круга она обыграла украинку Лесю Цуренко.

Первая ракетка турнира в 1/4 финала встретится с Юлией Гергес, которая оказалась сильнее Элисон Риске.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar Total Open 2019

Призовой фонд 851 031 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Юлия Гергес (Германия, 9) - Элисон Риске (США, LL) - 6:1, 6:7 (5:7), 6:4

Симона Халеп (Румыния, 1) - Леся Цуренко (Украина) - 6:2, 6:3

Элисе Мертенс (Бельгия) - Кристина Плишкова (Чехия, LL) - 6:2, 7:6 (7:3)

Кики Бертенс (Голландия, 5) - Карла Суарес Наварро (Испания) - 2:6, 6:1, 6:1