Халеп обыграла Цуренко и вышла в 1/4 финала турнира в Дубае

Румынская теннисистка Симона Халеп обыграла украинку Лесю Цуренко (6:3, 7:5) в третьем раунде турнира WTA в Дубае (ОАЭ). Матч продолжался один час и 21 минуту.
В 1/4 финала румынка сыграет с победительницей пары Белинда Бенчич (Швейцария) - Арина Соболенко (Белоруссия).
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 527 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Симона Халеп (Румыния, 3) - Леся Цуренко (Украина) - 6:3, 7:5
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