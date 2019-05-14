Халеп может стать первой ракеткой мира по итогам турнира в Риме

Румынка Симона Халеп может возглавить рейтинг WTA по итогам турнира в Риме, информирует официальный сайт тура.

Теннисистке для того, чтобы опередить первую ракетку мира Наоми Осаку нужно выиграть на этих соревнованиях. Японке, в свою очередь, нужно дойти до четвертьфинала, чтобы остаться на вершине рейтинга.

Обе теннисистки выступаютсо второго круга. Осака сыграет с представительницей Словакии Доминикой Цибулковой, Халеп - с победительницей пары Маркета Вондроушова – Барбора Стрыцова.

Напомним, что Осака возглавила рейтинг после победы на Открытом чемпионате Австралии в январе 2019 года.