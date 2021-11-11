Халеп из-за травмы снялась с полуфинала турнира в Австрии
19:57
Румынская теннисистка Симона Халеп не смогла сыграть в полуфинале турнира в австрийском Линце. Она не вышла на матч против соотечественницы Жаклин Кристиан из-за травмы колена.
«К сожалению, я не смогу сыграть в полуфинале из-за травмы колена, полученной вчера», — написала Халеп в Twitter.
В финале Кристиан сыграет с победительницей матча между Элисон Риске и Дэниэлы Коллинз.
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