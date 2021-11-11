Халеп из-за травмы снялась с полуфинала турнира в Австрии

Румынская теннисистка Симона Халеп не смогла сыграть в полуфинале турнира в австрийском Линце. Она не вышла на матч против соотечественницы Жаклин Кристиан из-за травмы колена.

«К сожалению, я не смогу сыграть в полуфинале из-за травмы колена, полученной вчера», — написала Халеп в Twitter.

Unfortunately I am not able to play in my semifinal after injuring my knee in my match yesterday. I would do anything to be able to play, but it is swollen and painful and playing will only make it worse. I want to say a huge thank you to the tournament and fans here @WTALinz https://t.co/ZBeatUChbt — Simona Halep (@Simona_Halep) November 11, 2021

В финале Кристиан сыграет с победительницей матча между Элисон Риске и Дэниэлы Коллинз.