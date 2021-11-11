Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    WTA

Халеп из-за травмы снялась с полуфинала турнира в Австрии

19:57
Теги:

Румынская теннисистка Симона Халеп не смогла сыграть в полуфинале турнира в австрийском Линце. Она не вышла на матч против соотечественницы Жаклин Кристиан из-за травмы колена.

«К сожалению, я не смогу сыграть в полуфинале из-за травмы колена, полученной вчера», — написала Халеп в Twitter.

В финале Кристиан сыграет с победительницей матча между Элисон Риске и Дэниэлы Коллинз.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Чай: польза и вред для здоровья. Сколько пить в день?
Эксперт оценил обещания Лукашенко перекрыть газ через «Ямал–Европу»
0