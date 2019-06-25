Халеп и Остапенко вышли в третий круг турнира в Истборне

Седьмая ракетка мира румынка Симона Халеп вышла в следующий раунд турнира в Истборне, разгромив в двух сетах Си Сувэй из Тайваня – 6:2, 6:0.

Встреча продолжалась 55 минут.

В третьем круге 27-летняя Халеп сыграет со словенкой Полоной Херцог.

В другом матче дня латвийка Елена Остапенко переиграла американку Слоан Стивенс​, посеянную на соревнованиях под седьмым номером.

В третьем круге Остапенко встретится с победительницей матча Екатерина Александрова​ (Россия) – Белинда Бенчич (Швейцария).

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Nature Valley International

Призовой фонд 933 612 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Симона Халеп (Румыния, 6, WC) – Си Сувэй (Тайвань) – 6:2, 6:0

Елена Остапенко (Латвия) – Слоан Стивенс (США, 7) – 1:6, 6:0, 6:3