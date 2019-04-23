Халеп и Квитова могут сместить Осаку с первой строчки рейтинга WTA по итогам турнира в Штутгарте

Лидер рейтинга WTA может смениться по итогам турнира в Штутгарте (Германия). Первую ракетку мира Наоми Осаку могут опередить румынка Симона Халеп и чешка Петра Квитова.

В случае поражения Осаки в стартовом матче соревнований, Халеп должна дойти до финала, чтобы опередить ее. Квитовой, в данном случае, нужно будет выиграть турнир. Если же японская теннисистка выиграет в своем первом матче, чешка потеряет шансы опередить ее. Румынка сможет обойти Осаку, если сумеет взять титул, а японка не дойдет до финала.

Если японка выйдет в финал, она сохранит лидерство в рейтинге вне зависимости от других результатов.Осака возглавляет рейтинг WTA на протяжении 13 недель.