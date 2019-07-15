Халеп будет знаменосцем сборной Румынии на Играх в Токио

Румынка Симона Халеп, которая стала победительницей Уимблдона-2019, будет знаменосцем сборной Румынии на Играх в Токио-2020, заявил глава Олимпийского комитета страны Михай Ковалиу, информирует digisport.

В финальном матче седьмая ракетка мира в двух сетах взяла верх над семикратной обладательницей трофея Сереной Уильямс – 6:2, 6:2. Партия продолжалась менее часа.

​Для Халеп эта победа стала первой на Уимблдоне и второй – на турнирах "Большого шлема". В 2018 году она выиграла Roland Garros. Она также стала первой румынской теннисисткой, которой удалось выиграть этот турнир.