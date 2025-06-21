Хромачева и Столлар не смогли выйти в финал парного турнира в Ноттингеме

Россиянка Ирина Хромачева и Фанни Столлар из Венгрии завершили выступление на парном турнире в Ноттингеме.

В полуфинале соревнований дуэт уступил представительнице Бразилии Беатрис Хаддад Майе и немке Лауре Зигемунд со счетом 5:7, 6:3, 5:10 . Встреча длилась 1 час 28 минут.

В финале бразильская и немецкая спортсменки сыграют против пары Анна Данилина/Ена Шибахара (Казахстан/Япония, 4).

Ноттингем (Великобритания)

Турнир WTA Lexus Nottingham Open

Призовой фонд 275 094 долларов

Открытые корты, трава

Парный разряд

Полуфинал

Беатрис Хаддад Майя/Лаура Зигемунд (Бразилия/Германия, 3) — Ирина Хромачева/Фанни Столлар (Россия/Венгрия, 2) — 7:5, 3:6, 10:5