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Сегодня, 08:52

Хаддад-Майя обыграла Костюк и вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Диего

Сергей Разин
корреспондент
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Бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя в 1/8 финала турнира в Сан-Диего обыграла украинку Марту Костюк со счетом 7:5, 6:7 (3:7), 6:2.

Встреча продолжалась 3 часа 4 минуты. На счету 27-летней бразильянки 3 эйса, 8 двойных ошибок и 8 реализованных брейк-пойнтов из 14.

В четвертьфинале Хаддад-Майя встретится с Барборой Крейчиковой из Чехии.

Сан-Диего (США)

Турнир WTA Cymbiotika San Diego Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 7) — Марта Костюк (Украина) — 7:5, 6:7 (3:7), 6:2

Беатрис Хаддад Майя
Марта Костюк
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