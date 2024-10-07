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Сегодня, 08:32

Хаддад Майя обыграла Кис и вышла во второй круг турнира в Ухани

Сергей Разин
корреспондент
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Бразильская теннисистка Беатрис Хаддад Майя в первом круге турнира в Ухани обыграла американку Мэдисон Кис со счетом 7:6 (9:7), 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 10 минут. На счету 28-летней бразильянки эйс, 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.

Во втором круге Хаддад Майя встретится с победительницей матча Мария Боузкова (Чехия) — Вероника Кудерметова (Россия).

Ухань (Китай)

Турнир WTA Wuhan Open

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 9) — Мэдисон Кис (США) — 7:6 (9:7), 6:2

Беатрис Хаддад Майя
Мэдисон Кис
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