Хаддад Майя обыграла Кис и вышла во второй круг турнира в Ухани
Бразильская теннисистка Беатрис Хаддад Майя в первом круге турнира в Ухани обыграла американку Мэдисон Кис со счетом 7:6 (9:7), 6:2.
Встреча продолжалась 2 часа 10 минут. На счету 28-летней бразильянки эйс, 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.
Во втором круге Хаддад Майя встретится с победительницей матча Мария Боузкова (Чехия) — Вероника Кудерметова (Россия).
Ухань (Китай)
Турнир WTA Wuhan Open
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 9) — Мэдисон Кис (США) — 7:6 (9:7), 6:2
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